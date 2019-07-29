Липницкая наслаждается выступлениями в японских шоу. Фото

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая в своем Instagram продолжает делиться фотографиями в ярком образе для японского шоу Ice Hyoen 2019.

- Я была счастлива каждый день, проведенный в вашей прекрасной стране, - написала Липницкая. Огромное спасибо за искренность, доброту, уважение и профессионализм. Буду очень скучать. Люблю вас!

Шоу проходило в Йокогаме с 26 по 28 июля. Липницкая также выиграла серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы. Фигуристка официально завершила карьеру в сентябре 2017 года.

Примечательно, что после окончания карьеры выступление в Ice Hyoen - лишь второе для фигуристки в шоу. До этого она выступала лишь в январском шоу другого олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и проводила мастер-классы в рамках их с Еленой Ильиных академии.

Из Инстаграма Юлии Липницкой pic.twitter.com/lPPDL5TB0S — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 29, 2019

Из Инстаграма Юлии Липницкой pic.twitter.com/0QN9qwXwwT — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) July 29, 2019