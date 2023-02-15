Лидер первенства России из группы Тутберидзе: «Приехал на первенство доказать, что я — лучший»

Ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов рассказал, что хочет доказать на первенстве России и объяснил, почему болеет за футбольный клуб «ПСЖ».

«Сбой на дорожке? Отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать все, случайно ошибся. Здесь просто лед другой, не такой, как дома. Думал ли о том, что я из школы, от которой все ждут побед? Конечно, всегда пытаюсь доказать, что я лидер, это дает мне дополнительную мотивацию. Но психологически не давит. С тренерами обсудили этот сбой. В произвольную добавил еще один четверной, теперь будет два сальхова, всего три квада. И еще два тройных акселя. Акробатику в номерах отрабатываю только на льду.

Я болею за «Барселону», за «ПСЖ» только потому, что там Месси. Вчерашний матч парижан с «Баварией» не смотрел, но видел результат. Надеюсь, во втором матче «ПСЖ» докажет, кто здесь лучший. И я так же докажу, что лучший. Сюда приехал за победой», — сказал Федотов.

После короткой программы Федотов занимает первое место, он набрал 87,81 балла за свой прокат. Юноши представят произвольные программы в четверг, 16 февраля.

Юниорское первенство России по фигурному катанию проходит с 15 по 17 февраля в Перми.