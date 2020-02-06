Лидер после короткой программы на юниорском ЧР Гумменик: «Хочу выступать на взрослых соревнованиях»

Российский фигурист Петр Гуменник после победы в короткой программе на юниорском первенстве России в Саранске рассказал о мотивации напарников по клубу Тамары Москвиной и желании перейти на взрослый уровень. С результатом 87,08 балла он обыграл действующего чемпиона Даниила Самсонова (84,40) и Георгия Куницу (83,57).

Петр Гуменник: — Я доволен прокатом, все получилось. Завтра буду прыгать два четверных сальхова. Ощущения по сравнению со взрослым чемпионатом России? Да, тогда я тоже был в призерах после короткой программы, но тогда были эмоции сильнее. Сегодня я лучше катал, но не было возможности прыгать четверной, я не настолько рад. С тройным акселем не так трудно катать. Есть желание выступать на взрослом уровне, там больше возможностей, каскад с риттбергером можно делать, четверные. Я умею делать еще лутц и тулуп, по новой системе ошибаться нельзя. Тамара Николаевна в последнее время заходит на тренировки, хвалит, отмечает прогресс. Меня мотивируют в этом смысле успехи пары Бойкова/Козловский.

Даниил Самсонов: — В целом я доволен, но нужно улучшаться, была ошибка на акселе. Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. «СЭ») сказал, что я поторопился в начале программы, на акселе. Завтра буду прыгать один четверной и два тройных акселя.

Георгий Куница: — На данный момент я показал свой максимум, можно было сделать другой каскад, не флип+тулуп, а лутц первым прыжком. Но была вероятность получить неверное ребро, решили не рисковать. В контенте был лутц? Когда отсылал, еще не знал, что буду делать. Завтра рисковать не буду, обойдусь без четверных. Мы делаем ставку на чистый прокат.

Произвольная программа у мужчин на юниорском первенстве России состоится 7 февраля, в 14.00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)