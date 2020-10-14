Министр спорта России Олег Матыцин в интервью для «СЭ» и «Известий» высказался на тему скандалов в российском фигурном катании.

— Как вы относитесь к информационным скандалам вокруг российского фигурного катания? И что думаете о контрактной системе в этом виде спорта?

— С точки зрения Министерства спорта отношусь к этому спокойно. Мы не можем вмешиваться в отношения тренера и спортсмена. Мы с уважением относимся к роли федерации, которая должна заботиться о развитии вида спорта и регулировать отношения между участниками процесса. Возможно, через контракты.

— То есть вы выступаете за введение контрактов в фигурном катании?

— Важно, чтобы этот контракт отражал реалии сегодняшнего дня и был частью системы. Если культуру взаимоотношений можно воспитывать через контрактные обязательства, то, возможно, это выход.

Тренеры Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе после выступлений спортсменок с короткой программой в женском одиночном катании на II этапе Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию в Москве

— Из-за постоянных скандалов страдает имидж вида спорта...

— Личные отношения не должны быть предметом публичного обсуждения. Конечно, людям свойственно интересоваться жизнью звезд, великих тренеров, но важен вопрос уважения ученика к тренеру и наставника к своему ученику, а также деятельности всей системы, в которой они находятся. Если нужны юридические механизмы воспитания, то их надо применять. Я категорически против того, чтобы конфликтные истории были долгое время на страницах газет, в эфире и в социальных сетях.

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