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Леванди: «Валиева совершенно феноменально владеет своим телом»

Советская фигуристка Леванди отметила природный талант Валиевой
11:36
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Советская фигуристка Анна Леванди поделилась мнением о Камиле Валиевой.

«Валиева совершенно феноменально владеет своим телом, — приводит слова Леванди RT. — Камила может скользить в арабеске или шпагате, и это совершенно не мешает ей свободно работать опорной ногой. Даже когда Валиева не слишком ровно выполняет четверные прыжки, она ухитряется выравнивать себя в воздухе. Как кошка. Это — громадный природный двигательный талант плюс грандиозная работа. Мне, как профессионалу, это понятно».

Леванди, выступавшая в одиночном разряде, является серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также трехкратной чемпионкой СССР.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/930956-levandi-braun-valieva-trusova

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Карен Саркисян все материалы автора
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