Леванди: «Валиева совершенно феноменально владеет своим телом»

Советская фигуристка Анна Леванди поделилась мнением о Камиле Валиевой.

«Валиева совершенно феноменально владеет своим телом, — приводит слова Леванди RT. — Камила может скользить в арабеске или шпагате, и это совершенно не мешает ей свободно работать опорной ногой. Даже когда Валиева не слишком ровно выполняет четверные прыжки, она ухитряется выравнивать себя в воздухе. Как кошка. Это — громадный природный двигательный талант плюс грандиозная работа. Мне, как профессионалу, это понятно».

Леванди, выступавшая в одиночном разряде, является серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также трехкратной чемпионкой СССР.