«Леша не святой, у него другая форма опьянения». Тарасова жестко ответила блогеру, обвинившей Ягудина в пьянстве и избиении

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего бывшего ученика Алексея Ягудина, которого во время шоу на Первом канале обвинили в пьянстве и избиении журналистов.

— Леша Ягудин, ее ученик, пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история, — заявила блогер Елена Родина. — А сейчас Леша Ягудин по всем центральным каналам и позволяет себе хамство в соцсетях, но вроде бы уже не пьет.

— Слушайте! Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! — отреагировала Тарасова.

— Фотографии есть! — продолжила гнуть свою линию Родина. — Да меня лично этот Ягудин оскорблял! А он у вас святой, конечно.

— Я еще раз повторяю: Леша Ягудин пальцем никого не тронул! — ответила Тарасова. — Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит.