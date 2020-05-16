«Леша не святой, у него другая форма опьянения». Тарасова жестко ответила блогеру, обвинившей Ягудина в пьянстве и избиении
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за своего бывшего ученика Алексея Ягудина, которого во время шоу на Первом канале обвинили в пьянстве и избиении журналистов.
— Леша Ягудин, ее ученик, пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история, — заявила блогер Елена Родина. — А сейчас Леша Ягудин по всем центральным каналам и позволяет себе хамство в соцсетях, но вроде бы уже не пьет.
— Слушайте! Замолчите насчет Леши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! — отреагировала Тарасова.
— Фотографии есть! — продолжила гнуть свою линию Родина. — Да меня лично этот Ягудин оскорблял! А он у вас святой, конечно.
— Я еще раз повторяю: Леша Ягудин пальцем никого не тронул! — ответила Тарасова. — Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лег и спит.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3234&v=AS8okcGD2y4&feature=emb_title