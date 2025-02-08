Леонова выступила против идеи однополых дуэтов в фигурном катании

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова рассказала об участии женских пар в фигурном катании.

«Однополые дуэты — это разовая история чисто для шоу-программ, для фана, челленджей. Но это никак не может вписываться в соревнования и считаться частью нашего вида спорта. Я не думаю, что это нужно в официальных соревнованиях. Однополые дуэты противоречат парному катанию. В парном катании должны быть мужчина и женщина. Уже есть синхронное катание, где катаются несколько девушек вместе, но, извините меня, это совсем другая история, и этот вид не в олимпийской программе. По мне, однополые дуэты неэстетичны», — сказала Леонова «ВсеПроСпорт».

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.