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Сегодня, 19:04

Леонова уверена, что Трусова станет хорошей мамой

Камила Абдурахманова
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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Александра Трусова находится в положении.

«Такие новости всегда радуют. Я уверена, что Александра станет хорошей мамой. У нее есть два младших брата, поэтому некоторые нужные навыки наверняка у Саши уже имеются. Мы же увидим много интересного контента на страницах Трусовой и ее мужа Макара. Будем с радостью следить за ними», — сказала Леонова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», фигуристка не поехала на шоу в Баку и перестала исполнять прыжки в шоу из-за того, что в скором времени ждет ребенка.

Источник: «РБ Спорт»
Александра Трусова - Игнатова
Алена Леонова
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