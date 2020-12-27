Леонова считает более чем оправданным риском выступление Щербаковой

Серебренный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди женщин. Первое место — Анна Щербакова, второе — Камила Валиева, третье — Александра Трусова

— Я наблюдала все с трибуны, и это непередаваемые ощущения. Запомню на всю жизнь эту поездку в Челябинск. Конечно, болела больше за Камилу, но безумно рада за Аню, которая героически выступила на этом турнире. Она переступила через себя, выступала с температурой в короткой программе, блестяще откатала произвольную. Слезу пустила, когда муж катался. Очень за него переживала.

— Щербакова выиграла чемпионат России, несмотря на большие проблемы со здоровьем. Стоило ли ей рисковать ради титула, который стал для Анны уже третьим подряд?

— Конечно, стоило. Раз у нее получилась такая блистательная победа, такой прокат. Стоило или нет, мы бы с вами говорили, если бы у нее ничего не получилось, и она заняла бы пятое место. Это был более чем оправданный риск и очень взрослый поступок.

— Ожидали от кого-то из девушек большего?

— У Лизы по понятным причинам не получился прокат, потому что она болела. Даже если в легкой форме, она сидела на карантине, две недели не выходила на лед. Обидно еще за Станиславу Константинову, которая не смогла собраться.

— Были вопросы к судейству, как это было в предыдущий день?

— На мой взгляд, абсолютно нет. Все очень заслуженно. После просмотра распечаток все встает на свои места — все по делу. (Екатерина Звенигородская)