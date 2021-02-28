Леонова расстроена итогами произвольной программы мужчин в финале Кубка России

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова прокомментировала итоги произвольной программы мужчин в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Очень жаль, что никто из парней не показал свой максимум, — сказала «СЭ» Леонова. — Много ошибок и сорванных элементов. Но радует то, что они все равно боролись и до последнего аккорда музыки отрабатывали программы. Думаю, что ребята нервничали, отсюда и такие выступления. Так как, на мой взгляд, все подошли к соревнованию в хорошей форме».

Также фигуристка поделилась мнением о мужском составе сборной на предстоящий чемпионат мира.

«Вариантов немного. Хотелось бы конечно, чтоб поехали и Дима (Алиев), и Макар (Игнатов). Их знаю, тренируемся в одной группе. Но по спортивному признаку, думаю, поедет Женя Семененко, и он это заслужил».

28 февраля фигурист Евгений Семененко стал победителем финала Кубка России. Произвольную программу выиграл чемпион Европы Дмитрий Алиев, который после короткой был последним, девятым.

(Елизавета Денисова)