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Леонова проведет свое шоу в Санкт-Петербурге в конце апреля. Там выступят Туктамышева, Алиев и Самарин

08:35
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Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в честь 25-летия своей карьеры проведет свое шоу в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в Instagram.

Отмечается, что мероприятие пройдет 25 апреля в Академии фигурного катания и вход на него будет свободным. В числе участников — чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин, чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.

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