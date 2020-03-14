Леонова проведет свое шоу в Санкт-Петербурге в конце апреля. Там выступят Туктамышева, Алиев и Самарин

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в честь 25-летия своей карьеры проведет свое шоу в Санкт-Петербурге, об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в Instagram.

Отмечается, что мероприятие пройдет 25 апреля в Академии фигурного катания и вход на него будет свободным. В числе участников — чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, вице-чемпион Европы-2019 Александр Самарин, чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев и Макар Игнатов.