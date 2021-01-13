Леонова прокомментировала уход Константиновой из «Академии Плющенко»

Серебряный призер ЧМ-2012, российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала уход Станиславы Константиновой из академии Евгения Плющенко.

— Видимо, что-то пошло не так, как она представляла. Стася думала, что сразу будет какой-то результат, а его не оказалось. Наверное, стоило еще побороться. С другой стороны, она еще не нашла себя и свою группу, в которой она сможет комфортно кататься.

Никто не знает, стоило ли ей идти к Алексею Николаевичу Мишину. Может быть, она изначально к нему просилась — об этом можем только гадать.

Константинова перешла в академию Плющенко к Александру Волкову в феврале прошлого года. Она показала высокий результат на втором этапе Кубка России (196,83), но на чемпионате страны в декабре осталась лишь 15-й. Наивысшим достижением в ее карьере является четвертое место на чемпионате Европы-2019.

(Владимир Пушкарев)