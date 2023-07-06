Леонова: «Благодаря Рабер фигурное катание стало популярным видом спорта в Москве и России»

Фигуристка Алена Леонова прокомментировал уход из жизни вице-президента ФФКР Ирины Рабер.

«Большая, невосполнимая утрата. Соболезную родным и близким. Несомненно, ее вклад был ценен, благодаря действиям Рабер фигурное катание стало популярным видом спорта в Москве и России», — цитирует «РБ Спорт» Леонову.

Рабер возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы с 2002 по 2005 год. С 2006-го она являлась вице-президентом ФФККР.