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Сегодня, 03:54

Леонова: «Благодаря Рабер фигурное катание стало популярным видом спорта в Москве и России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фигуристка Алена Леонова прокомментировал уход из жизни вице-президента ФФКР Ирины Рабер.

«Большая, невосполнимая утрата. Соболезную родным и близким. Несомненно, ее вклад был ценен, благодаря действиям Рабер фигурное катание стало популярным видом спорта в Москве и России», — цитирует «РБ Спорт» Леонову.

Рабер возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы с 2002 по 2005 год. С 2006-го она являлась вице-президентом ФФККР.

Ирина Рабер. Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Ирина Рабер
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alena-leonova-blagodarya-raber-figurnoe-katanie-stalo-populyarny-m-vidom-sporta-v-moskve-i-rossii/
Фигурное катание
Алена Леонова
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