Леонова поделилась фотографией со свадьбы с Шулеповым

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась фотографией со свадьбы с Антоном Шулеповым. Спортсменка также выразила благодарность всем, кто помогал в организации церемонии.
– В своем первом посте уже в качестве жены, я хочу поблагодарить всех, кто, скажем так, приложил руку к созданию нашего праздника, – написала Леонова.
Напомним, что Леонова продолжает оставаться действующим спортсменом и будет готовиться к сезону-2019/20. Об этом рассказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.
В своем первом посте уже в качестве жены👰🏻, я хочу поблагодарить всех, кто, скажем так, приложил руку к созданию нашего праздника🙏🏻 В первую очередь, говорю спасибо нашим Родителям👨👩👧👩👦, ведь если бы не они, нас бы не было на этом Свете😌 Спасибо моему мужу @antosha_shulepov, за твою заботу и любовь💏 Спасибо моей сестре @katyleonovaa за помощь в организации праздника😘Спасибо @that_s_mariaevstigneeva за создание моего фантастического свадебного платья😍 Спасибо @olga_glinka за этот подарок, в котором я чувствовала себя настоящей принцессой👰🏻 Спасибо @frau_kuzenkova за волшебный маникюр💅💋 Спасибо @yanasimonova2985 за мой свадебный образ☺️ Спасибо @marnovin за то что была нашим свадебным фотографом📸 Спасибо @nozdrov, что был ведущим на нашем торжестве🎤Спасибо ресторану @vesenniy за проведение фуршета🍾Спасибо всем гостям, которые пришли на наш Праздник и искренне радовались с нами весь вечер❤️ И, наконец, спасибо всем всем всем за поздравления в соц. сетях🤗 Нам очень приятно🙈