Леонова поделилась фотографией со свадьбы с Шулеповым

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась фотографией со свадьбы с Антоном Шулеповым. Спортсменка также выразила благодарность всем, кто помогал в организации церемонии.

– В своем первом посте уже в качестве жены, я хочу поблагодарить всех, кто, скажем так, приложил руку к созданию нашего праздника, – написала Леонова.

Напомним, что Леонова продолжает оставаться действующим спортсменом и будет готовиться к сезону-2019/20. Об этом рассказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

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