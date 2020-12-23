Леонова отреагировала на попадание Загитовой в число самых популярных российских спортсменов

ВЦИОМ включил в топ самых популярных спортсменов в России фигуристку Алину Загитову, на одном уровне с теннисистом Никитой Медведевым и хоккеистом Александром Овечкиным. Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в беседе с «СЭ» оценила данный рейтинг.

— Заслуженно ли это, при условии, что за последний год Алина не принимала участие ни в одном соревновании?

— Не будем забывать, что Алина — спортсменка, которая в столь юном возрасте выиграла всевозможные титулы. Это очень достойно. Я считаю, что ее попадание в этот рейтинг абсолютно заслуженное, ведь до этого года она принесла очень много побед нашей стране. За нее можно только порадоваться.

(Владимир Пушкарев)