Леонова отметила свадебный мини-юбилей

Российская фигуристка Алена Леонова опубликовала в своем Instagram свою свадебную фотографию в честь полугода со дня свадьбы с также фигуристом Артемом Шулеповым.

— Сегодня нашей семье исполняется 6 месяцев, — написала 28-летняя Леонова. — Знаю, личное, не публичное, но так хочется поделиться этими прекрасными моментами на волшебных фотографиях. Эта дата навсегда будет в наших сердцах. Я благодарна судьбе за такое счастье. Спасибо, Антон, что ты пришел в мою жизнь и раскрасил ее яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я счастлива и любима, а это cамое главное, чего и всем вам желаю.