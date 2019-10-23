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Леонова отметила свадебный мини-юбилей

10:22
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Российская фигуристка Алена Леонова опубликовала в своем Instagram свою свадебную фотографию в честь полугода со дня свадьбы с также фигуристом Артемом Шулеповым.

— Сегодня нашей семье исполняется 6 месяцев, — написала 28-летняя Леонова. — Знаю, личное, не публичное, но так хочется поделиться этими прекрасными моментами на волшебных фотографиях. Эта дата навсегда будет в наших сердцах. Я благодарна судьбе за такое счастье. Спасибо, Антон, что ты пришел в мою жизнь и раскрасил ее яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я счастлива и любима, а это cамое главное, чего и всем вам желаю.

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