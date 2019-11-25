Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова отметила, что ей не нравятся высказывания относительно возраста чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. 17 декабря Туктамышевой исполнится 23 года.

Если Туктамышеву в ее 22 года называют бабушкой, то кто я в этой системе координат? — Наверное, прабабушка? Ой, не знаю, — цитирует «Фонтанка» Леонову. — А вообще плохо, что Лизу так называют. Я категорически против. Бабушки тройной аксель не прыгают. Надо говорить, что мы с Лизой опытные. Ну или хотя бы прошаренные.