Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова поделилась с «СЭ» мнением о том, как сильно повлияет длительный перерыв на состояние Евгении Медведевой.

— Безусловно, год без соревнований — очень большой промежуток для любого спортсмена, — сказала Леонова. — Но, я считаю, что Жене хватит сил для того, чтобы вернутся. Важно не сдать за это время не только физически, но и морально. Психология спортсменки в такой период тоже очень важна. На мой взгляд, она еще не все показала и доказала. У них очень хороший тандем с Этере Георгиевной, и в следующем сезоне, полагаю, они должны нас удивить. Для такой спортсменки как Женя, годичный перерыв — не проблема.

Ранее Медведева заявила, что пропустит чемпионат России в Челябинске из-за проблем со здоровьем.

(Владимир Пушкарев)