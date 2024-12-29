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29 декабря, 23:32

Леонова: «Новогодние праздники — это гастрономический отрыв для спортсменов»

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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова порассуждала о питании спортсменов в новогодние праздники.

«На самом деле новогодние праздники — это настоящий гастрономический отрыв для спортсменов! Даже день рождения не может сравниться в этом плане с Новым годом. Можно позволить себе абсолютно все из еды. Я не думаю, что за новогодним столом будут сидеть худеющие и ничего не кушать, это нереально. Столько вкусностей на столе обычно, что хочется все попробовать. Особенно спортсменам! Спортсмены не боятся переесть в новогоднюю ночь, поскольку это иногда полезно для души и тела», — сказала Леонова «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Алена Леонова
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