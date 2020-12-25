Леонова не считает, что Трусову засудили после короткой программы на чемпионате России

Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алена Леонова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты женской короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

— Я думаю, что Валиева накатала на те оценки, что получила, — отметила Леонова. — Все справедливо. Да, может быть Сашу немного подзажали, но не засудили. Она тоже сделала сегодня все, что смогла, свой максимум. Оценки у всех абсолютно адекватные. У Камилы волшебное катание, она взяла своими выездами, ей не просто так ставили плюсы прыжкам.

— Валиева в короткой программе после падения получила оценки выше, чем Кихира за чистый прокат на чемпионате Японии сегодня.

— Не думаю, что это влияние российского судейства. В Японии тоже всегда щедро ставят своим спортсменам. Не знаю, почему Кихире меньше поставили, все равно везде есть немного предвзятости. Мы сейчас находимся в России и ничего страшного, что нашим сейчас чуть больше накидывают баллов. Сегодня Коляде поставили хорошо и это абсолютно заслуженно.

— Есть у Трусовой завтра шанс отыграться в произвольной программе?

— Всегда есть шанс. Завтра будет сложнее тем, кто переболел. Посмотрим, хватит ли им сил, восстановились ли они. Отставание Трусовой около пяти баллов и его можно отыграть, особенно учитывая ее контент. Да, они собирались облегчить произвольную, не ставить большое количество четверных, но они все равно будут. Если сравнивать Трусову с Усачевой, то она прыгать не будет четверные, но в этом плане Саше может быть еще тяжелее. Она будет понимать, что третье место близко. Сейчас главное — собраться морально, чтобы не давило третье место, и она спокойно вышла и откатала.

Напомним, Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Второй стала Камила Валиева. Замкнула тройку Дарья Усачева. Четвертое место занимает Александра Трусова, пятое — Елизавета Туктамышева. Произвольная программа пройдет завтра вечером.

(Анастасия Пастернак)