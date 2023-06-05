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Фигурное катание

Сегодня, 12:43

Леонова назвала странным отсутствие Кондратюка в списке сборной

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, ныне тренер, Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Кондратюка нет в списке сборной, он в резерве? Очень странно с одной стороны. Наверно, была серьезная конкуренция в этом сезоне. И много ребят, которые достойны этого места немножко больше, хотя Марк, как по мне неплохо боролся», — сказала Леонова «СЭ».

В список вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Марк Кондратюк попал в резерв.

Фигурное катание
Алена Леонова
Марк Кондратюк
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