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Леонова назвала беготней переходы Косторной и Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко и обратно

11:24
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Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о переходе Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и о возвращении их к Тутберидзе.

«Вот это в моем понимании скорее беготня от тренера к тренеру. К тому же переход был в предолимпийском сезоне, поэтому выглядело это очень странно. В итоге они решили, что в группе Тутберидзе им было лучше. В любом случае они попробовали, а если не попробуешь, то и не узнаешь», — цитирует «Чемпионат» Леонову.

В межсезонье-2020 Косторная и Трусова перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, однако год спустя спортсменки приняли решение вернуться к прежнему тренеру.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4530233-alyona-leonova-ocenila-begotnyu-kostornoj-i-trusovoj-ot-tutberidze-k-plyuschenko-i-obratno.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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