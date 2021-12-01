Леонова назвала беготней переходы Косторной и Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко и обратно

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о переходе Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и о возвращении их к Тутберидзе.

«Вот это в моем понимании скорее беготня от тренера к тренеру. К тому же переход был в предолимпийском сезоне, поэтому выглядело это очень странно. В итоге они решили, что в группе Тутберидзе им было лучше. В любом случае они попробовали, а если не попробуешь, то и не узнаешь», — цитирует «Чемпионат» Леонову.

В межсезонье-2020 Косторная и Трусова перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, однако год спустя спортсменки приняли решение вернуться к прежнему тренеру.