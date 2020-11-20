Леонова: «Этап в Москве потерял в зрелищности, еще когда стало известно, что не увидим Медведеву и Загитову»

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова прокомментировала «СЭ» снятие фигуристки Анны Щербаковой с московского этапа «Гран-при» из-за болезни и оценила шансы Елизаветы Туктамышевой.

— Этап потерял в зрелищности еще до того, как снялась Анна, когда стало известно, что мы не увидим Женю Медведеву и Алину Загитову, — сказала Леонова «СЭ». — Поэтому да, соглашусь с тем что это потеря, но от этого не будет менее интересно. Состав участниц достаточно серьезный, думаю, борьба будет в любом случае. Ане хочется пожелать скорейшего выздоровления.

Если брать техническую составляющую, скорее всего, фаворит соревнований — Саша Трусова. Конечно, у Лизы Туктамышевой есть шанс, был и до этого. Она находится в хорошей форме, восстановила четверной прыжок, что немаловажно в нынешней ситуации, потому что другие девчонки с сильным набором катаются. Я думаю, что ее должны оценить высоко. (Анастасия Пастернак)