Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отметила, что двукратную вице-чемпионку Европы Елену Радионову в юном возрасте не очень щедро оценивали на чемпионате России.

— Создадут ли Алена Канышева, Ксения Синицына и Камила Валиева конкуренцию более взрослым спортсменкам? Мы не знаем, какое будет судейство, — цитирую «РИА «Новости» Гончаренко. — Мы ведь с Радионовой выскочили в свое время, когда Ленка была такой же, как Валиева. На тот момент мы прыгали то, чего девочки постарше даже не пробовали. Но компоненты нам ставили низкие, хотя Ленка была артистичная, танцевашка, вся из себя изгибашка. Ни фига!

Когда я спрашивала судей, а за что нам так мало, мне отвечали: «Ну куда ты торопишься? Она такая маленькая. Подрастите, а пока дайте девчонкам покататься». На том чемпионате России наш предел был пятое место. Пятое означало золотое.

Под руководством Гончаренко Радионова также стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой России и завоевала бронзу чемпионата мира-2015.

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