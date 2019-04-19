Алина Загитова и другие звезды Этери Тутберидзе в шоу "Чемпионы на льду" – видеотрансляция!

20 апреля в Краснодаре пройдет ледовое шоу "Чемпионы на льду".

Среди участников уникального представления заслуженного тренера России Этери Тутберидзе – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, а также исполняющие четверные прыжки фигуристки группы Александра Трусова и Анна Щербакова.

Первый канал в прямом эфире показывает трансляцию ледового представления, также будут доступны записи всех выступлений спортсменов и лучшие моменты. Плеер Первого канала будет доступен на этой странице.

Участники шоу: Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Даниил Самсонов, Камила Валиева, Морис Квителашвили, Элизабет Турсынбаева, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Софья Акатьева, Арсений Федотов, Николай Колесников.