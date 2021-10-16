«Ледниковый период», третий выпуск: время начала, смотреть эфир 16 октября

Сегодня, 16 октября, на Первом канале покажут третий выпуск шоу «Ледниковый период». Видеотрансляция 3-го выпуска начнется в 17.30 по московскому времени.

После двух выпусков в лидерах пара Оксана Домнина/Кирилл Зайцев. Последними идут Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев — 13-е место.