«Ледниковый период», третий выпуск: время начала, смотреть эфир 16 октября
14:35
Сегодня, 16 октября, на Первом канале покажут третий выпуск шоу «Ледниковый период». Видеотрансляция 3-го выпуска начнется в 17.30 по московскому времени.
После двух выпусков в лидерах пара Оксана Домнина/Кирилл Зайцев. Последними идут Ксения Бородина/Дмитрий Соловьев — 13-е место.
В этом шоу принимают участие фигуристы и знаменитости.
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