«Ледниковый период» с Алиной Загитовой. Трансляция Первого канала

В субботу на Первом канале состоится премьера спортивно-развлекательного проекта «Ледниковый период», который возвращается в эфир после 4-летнего перерыва. Звезды театра, кино, телевидения и спорта примерят коньки.

В качестве ведущей на шоу дебютирует российская фигуристка Алина Загитова, помогать ей будет бывший фигурист Алексей Ягудин.

Начало программы — в 17.20 по московскому времени. Смотреть «Ледниковый период» с Алиной Загитовой можно здесь.

В новом сезоне участвуют 14 пар:

1. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев;

2. Регина Тодоренко — Роман Костомаров;

3. Влад Топалов — Елена Ильиных;

4. Надежда Михалкова — Максим Маринин;

5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов;

6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко;

7. Мария Луговая — Повилас Ванагас;

8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина;

9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт;

10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар;

11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва;

12. Ольга Паутова — Максим Шабалин;

13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина;

14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова.