«Ледниковый период» с Алиной Загитовой. Трансляция Первого канала
В субботу на Первом канале состоится премьера спортивно-развлекательного проекта «Ледниковый период», который возвращается в эфир после 4-летнего перерыва. Звезды театра, кино, телевидения и спорта примерят коньки.
В качестве ведущей на шоу дебютирует российская фигуристка Алина Загитова, помогать ей будет бывший фигурист Алексей Ягудин.
Начало программы — в 17.20 по московскому времени. Смотреть «Ледниковый период» с Алиной Загитовой можно здесь.
В новом сезоне участвуют 14 пар:
1. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев;
2. Регина Тодоренко — Роман Костомаров;
3. Влад Топалов — Елена Ильиных;
4. Надежда Михалкова — Максим Маринин;
5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов;
6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко;
7. Мария Луговая — Повилас Ванагас;
8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина;
9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт;
10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар;
11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва;
12. Ольга Паутова — Максим Шабалин;
13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина;
14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова.