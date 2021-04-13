«Льда было достаточно, причины в другом». Бывший тренер академии Плющенко объяснил свой уход

Российский тренер Александр Волков, вчера объявивший об уходе из академии «Ангелы Плющенко», в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего решения. Он опроверг информацию о том, что его группе не хватало времени для тренировок.

— На самом деле, главная причина проста — прошло три года совместной работы, мы многого достигли, и время двигаться дальше. Мы решили [с Мартин Даженэ, хореографом и супругой тренера], что имеет смысл попробовать что-то другое.

— Повлияло ли на решение изменение рабочего процесса в академии? Константинова, Рябова уходили из вашей группы из-за неких «организационных изменений».

— Нет, это совершенно не связано с Рябовой, Константиновой. Суть вообще не в этом, просто есть разные предложения, я их рассматриваю. Когда выберу определенный вариант на следующий сезон и на окончание этого, то напишу об этом в Instagram.

— Подождите, разве это не звенья одной цепи? Слышал разговоры, что стало меньше льда, тем более почти вся школа переехала в Подмосковье. Неужели, как вы говорите, три года прошли, ну все, мол, я пошел?

— Все течет, все меняется. В том числе работа. Иногда люди расходятся. И семьи расходятся. Здесь уместно писать именно про семью. Меня точно не отцепляли от Горок (Где находится база «Ангелов Плющенко». — Прим. «СЭ») совершенно никак, ни Плющенко, никто, мне и моим спортсменам было не очень удобно туда ездить. Даже скорее спортсменам, чем мне, я бы спокойно поехал, туда никто не запрещал ездить. Евгений предлагал лед, все условия. Это была наша инициатива — остаться в Москве. Со льдом все в порядке, катаемся так же, как и катались, на «Спорт Тайме».

— Меньше времени не стало?

— Нет, у меня времени столько, сколько мне было нужно. Больше мне было не нужно. Меньше тоже.

(Дмитрий Кузнецов)

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