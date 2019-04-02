Лазукин заменит Коляду на World Team Trophy

Российский фигурист Андрей Лазукин заменит Михаила Коляду на командном турнире ISU World Team Trophy, который пройдет в японской Фукуоке 11 – 14 апреля. Коляда пропустит соревнования из-за рецидива гайморита.
Напомним, что Лазукин заменил на чемпионате мира в японской Сайтаме травмированного Максима Ковтуна и занял итоговое 10-е место.
Вся заявка российской команды на ISU World Team Trophy выглядит так:
Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин.
Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.
Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт.
Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4342-andrej-lazukin-zamenit-mikhaila-kolyadu-na-komandnom-turnire-world-team-trophy.html
Загрузка...