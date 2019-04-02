Лазукин заменит Коляду на командном Кубке мира

Российский фигурист Андрей Лазукин заменит Михаила Коляду на командном турнире ISU World Team Trophy, который пройдет в японской Фукуоке 11 – 14 апреля. Коляда пропустит соревнования из-за рецидива гайморита.

Напомним, что Лазукин заменил на чемпионате мира в японской Сайтаме травмированного Максима Ковтуна и занял итоговое 10-е место.

Вся заявка российской команды на ISU World Team Trophy выглядит так:

Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин.

Женщины: Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева.

Пары: Наталья Забияко / Александр Энберт.

Танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Все о фигурном катании - здесь