Лазукин стал победителем финала Кубка России в мужском одиночном катании

Андрей Лазукин выиграл финал Кубка России-2019, который проходит в Великом Новгороде.

Он получил за свой прокат произвольной программы 150.60 балла и в сумме набрал 242.17. Напомним, что фигурист лидировал после первого дня соревнований. Отметим, что Лазукин стал лишь шестым в произвольной программе, допустив несколько ошибок и падение.

Вторую строчку занимает Александр Петров (234.85), замыкает тройку лидеров Антон Шулепов (231.45).

Великий Новгород (Россия)



Кубок России



Финал



Мужчины



Произвольная программа



1. Антон Шулепов (Россия) - 158,40



2. Макар Игнатов (Россия) - 155,93



3. Александр Петров (Россия) - 155,05



4. Артем Ковалев (Россия) - 154,40



5. Егор Мурашов (Россия) - 153,79



6. Андрей Лазукин (Россия) - 150,60



Итог



1. Андрей Лазукин (Россия) - 242,17



2. Александр Петров (Россия) - 234,85



3. Антон Шулепов (Россия) - 231,45



4. Макар Игнатов (Россия) - 229,87



5. Егор Мурашов (Россия) - 229,87



6. Артем Ковалев (Россия) - 226,32

Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция