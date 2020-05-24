Лазукин приступил к реабилитации после операции на колене
09:55
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о процессе восстановления после операции на колене.
— Как ваше самочувствие? Не так давно у вас была артроскопия колена.
— Сейчас уже все нормально. Делаю физиотерапию и другие различные процедуры. Реабилитация полным ходом.
— Тренируетесь в домашних условиях?
— Да, я занимаюсь специальной физкультурой с реабилитологом.
— Все ледовые площадки сейчас закрыты. Тяжело безо льда?
— Мне, в любом случае, пока еще нельзя на лед. Прошло слишком мало времени. Все зависит от моего самочувствия.
— У вас есть понимание, когда откроются ледовые площадки?
— Со следующей недели сборная начнет тренироваться в Новогорске. Думаю, скоро все откроется. (Алена Гребенькова)
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