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Лазукин приступил к реабилитации после операции на колене

09:55
Андрей Лазукин. Фото Instagram
Андрей Лазукин. Фото Instagram
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Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о процессе восстановления после операции на колене.

— Как ваше самочувствие? Не так давно у вас была артроскопия колена.

— Сейчас уже все нормально. Делаю физиотерапию и другие различные процедуры. Реабилитация полным ходом.

— Тренируетесь в домашних условиях?

— Да, я занимаюсь специальной физкультурой с реабилитологом.

— Все ледовые площадки сейчас закрыты. Тяжело безо льда?

— Мне, в любом случае, пока еще нельзя на лед. Прошло слишком мало времени. Все зависит от моего самочувствия.

— У вас есть понимание, когда откроются ледовые площадки?

— Со следующей недели сборная начнет тренироваться в Новогорске. Думаю, скоро все откроется. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Лазукина

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