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Лазукин оценил тройной аксель Туктамышевой

12:18
Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин. Фото Instagram
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Российский фигурист Андрей Лазукин оценил тройной аксель чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой.

— Наши девочки, конечно, фурор производили на протяжении всего сезона. Трусова, Косторная, Щербакова, — цитируют «РИА «Новости» Лазукина. — И Лиза (Туктамышева) тоже показывала хорошие результаты.

Для меня аксель Лизы вне конкуренции. Технически он самый правильный, во всех деталях.

Ранее фигуристы несколько лет состояли в отношениях, но в марте этого года Туктамышева объявила об их расставании.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200408/1569713268.html

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