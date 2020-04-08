Лазукин оценил тройной аксель Туктамышевой
12:18
Российский фигурист Андрей Лазукин оценил тройной аксель чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой.
— Наши девочки, конечно, фурор производили на протяжении всего сезона. Трусова, Косторная, Щербакова, — цитируют «РИА «Новости» Лазукина. — И Лиза (Туктамышева) тоже показывала хорошие результаты.
Для меня аксель Лизы вне конкуренции. Технически он самый правильный, во всех деталях.
Ранее фигуристы несколько лет состояли в отношениях, но в марте этого года Туктамышева объявила об их расставании.
Дополнительная информация: