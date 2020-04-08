Лазукин оценил тройной аксель Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин оценил тройной аксель чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой.

— Наши девочки, конечно, фурор производили на протяжении всего сезона. Трусова, Косторная, Щербакова, — цитируют «РИА «Новости» Лазукина. — И Лиза (Туктамышева) тоже показывала хорошие результаты.

Для меня аксель Лизы вне конкуренции. Технически он самый правильный, во всех деталях.

Ранее фигуристы несколько лет состояли в отношениях, но в марте этого года Туктамышева объявила об их расставании.