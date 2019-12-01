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Лазукин не выступит на турнире в Загребе из-за болей в колене

18:21

Россиянин Андрей Лазукин из-за повреждения не примет участие в «челленджере» в хорватском Загребе, сообщает ТАСС. 22-летнего спортсмена беспокоит колено.

«Мы его с этой поездки сняли, — приводит слова тренера Лазукина Алексея Мишина. — Ему было сделано несколько уколов, но боли в колене не утихают».

Турнир в Загребе пройдет с 4 по 7 декабря. Лазукин становился победителем финала Кубка России в прошлом сезоне.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7238541

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