Лазукин не будет выступать до конца года из-за травмы колена

Российский фигурист Андрей Лазукин пропустит оставшиеся турниры в текущем году из-за травмы колена, сообщает ТАСС.

Фигурист не примет участие в оставшихся этапах Кубка России, которые в этом году также являются квалификационными к чемпионату России. По его итогам формируется состав сборной на главные старты сезона — чемпионаты Европы и мира. Таким образом, Лазукин, пропустив национальное первенство, лишится шанса попасть в команду напрямую.