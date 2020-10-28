Лазукин не будет выступать до конца года из-за травмы колена
18:31
Российский фигурист Андрей Лазукин пропустит оставшиеся турниры в текущем году из-за травмы колена, сообщает ТАСС.
Фигурист не примет участие в оставшихся этапах Кубка России, которые в этом году также являются квалификационными к чемпионату России. По его итогам формируется состав сборной на главные старты сезона — чемпионаты Европы и мира. Таким образом, Лазукин, пропустив национальное первенство, лишится шанса попасть в команду напрямую.
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