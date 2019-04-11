Лазукин хорошо исполнил короткую программу на командном ЧМ

Российский фигурист Андрей Лазукин справился с короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Он на плюсы исполнил весь свой прыжковый контент - четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Лазукин получил за свой прокат 88, 96 балла и занимает промежуточное первое место. Он показал лучший результат в короткой программе в текущем сезоне.

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