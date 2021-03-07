Лайшев заявил, что Косторная может не попасть в группу Тутберидзе

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» высказался об официальном объявлении перехода Алены Косторной из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Вчера в сюжете Первого канала было подтверждено, что чемпионка Европы возобновила тренировки с бывшим наставником.

— Ренат Алексеевич, о переходе Косторной объявлено официально. Вы рады?

— Да не то чтобы я рад или как-то еще реагирую. Я спокойно к этому отношусь, за много лет работы директором «Самбо-70» от нас уходили и к нам возвращались огромное число людей, в разных видах спорта. Мы ко всем хорошо относимся, от представителей единоборств до фигуристов.

— Говорилось о финансовых нюансах перехода, которые могут помешать Косторной перейти. Неужели они так быстро улажены?

— Не могу ничего сказать по этому поводу. Мне кажется, вы, журналисты, знаете даже больше меня. Мне принесут бумагу — подпишу. Не принесут — не подпишу.

— А какая бумага, если Алена формально оставалась в «Хрустальном»?

— Это правда, ее результаты шли в зачет нам, как и в случае с Евгенией Медведевой после ее отъезда в Канаду. Но при любой смене в составе тренерских групп мне ложится на стол бумага. Так что и в случае с Аленой придется ее подписать.

— Ну, интриги, в какую группу она попадет, вроде бы нет.

— Почему? Есть вероятность, что она не попадет в группу Этери Тутберидзе. Обычно, когда в одной группе уже много людей, могут записывать на других тренеров. Такое практикуется во многих видах спорта.

— То есть она может даже формально попасть не к Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу?

— Да. Могут записать на молодых тренеров. Вообще мне кажется, что Этери Георгиевна приняла правильное решение. Здесь не нужно было никого пинать, добивать. Бывает, что человек поет в Большом театре, а ему кажется, что его ждет «Ла Скала». Он приезжает туда — а там, оказывается, он никому не нужен. Да и уровень Большого театра оказывается выше.

(Дмитрий Кузнецов)