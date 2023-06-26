Лайшев прокомментировал видео с тренировкой Костомарова: «Это самый настоящий подвиг»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что думает о видеоролике с участием олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«По-человечески очень рад за Романа! Это самый настоящий подвиг после того, что с ним было. Искренне желаю скорейшего выздоровления. Думаю, он будет в строю и снова станет соревноваться. Верю!» — цитирует Лайшева Sport24.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.