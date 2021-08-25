Лайшев отреагировал на конфликт между Медведевой и Тутберидзе

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на заявление Евгении Медведевой, которая рассказала, что не снимает с себя ответственность за конфликт с тренером Этери Тутберидзе. Однако сейчас, по словам Медведевой, все недопонимания в прошлом.

«Я содействовал тому, чтобы Женя и Этери помирились. Да и в общем, чтобы вокруг Тутберидзе была атмосфера добра, тепла и дружбы. Женя очень рано признала свои ошибки! Очень многие спортсмены тянут резину, но потом 99 процентов лет в 40-50 кусают локти и жалеют, что ругались с тренером. Закон действует как в армии. Если тренер не прав, то посмотри пункт первый, в котором написано, что тренер всегда прав. А когда ты молодой и прыткий, то кажется, что тебя неправильно обидели, недооценили твои спортивные возможности. Все зависит от нас самих. Я хвалю Женю в данной ситуации, она большая молодец», — сказал Лайшев «СЭ».

Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В сентябре 2020 года Евгения вернулась в «Хрустальный».