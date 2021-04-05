Лайшев ответил на обвинения американского журналиста: «Завидуют! Начинают шипеть на нас»

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил американскому журналисту и ведущему YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейву Лизу.

4 апреля журналист заявил: «Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма».

«Завидуют! Тутберидзе — талантливый человек, который воспитывает талантливых спортсменов! Они просто начинают шипеть на нас. У них нет, а у нас все есть. Американцы не понимают нашего феномена, а мы же просто талантливые люди. Враги поднимают головы, а мы их не замечаем», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее американский журналист написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Владислав Флегонтов)