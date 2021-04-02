Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев пояснил свои слова о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой.

«Вернется — хорошо, а если нет… Мы же не на войне, где человек может не вернуться. Хотел человек, но не вернулся. Кстати, у Саши папа мастер спорта по самбо!

Стоит ли ждать Трусову? Конечно! Всегда стоит ждать. В любой момент она может вернуться. Если нет, то и не надо», — сказал Лайшев «СЭ».

1 апреля Этери Тутберидзе прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возвращении к ней Александры Трусовой. По ее словам, Лайшев не уполномочен делать такие заявления.

Евгений Плющенко в этот же день назвал сообщение шуткой.

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка — бронзовый призер чемпионата мира.

(Владислав Флегонтов)