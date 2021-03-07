Лайшев не считает извинения Косторной на телеканале унижением

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» высказался об официальном объявлении перехода Алены Косторной из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Вчера в сюжете Первого канала было подтверждено, что чемпионка Европы возобновила тренировки с бывшим наставником.

— Некоторым болельщикам показалось, что Алена унизилась, извинившись в сюжете на Первом канале.

— Какое унижение? Я так не считаю. Она молодая девчонка, чего ей стесняться? Да, провинилась, на следующей день пришла, сказала: «Мама, извини». Нормальная ситуация.

— Два перехода за неделю. Ждать ли у вас еще кого-то, например, Александру Трусову, о которой вы лестно высказывались?

— Мы никого уговаривать не будем, но наши двери всегда открыты. К Саше Трусовой и Ане Щербаковой у меня большое уважение, когда я еще был депутатом и выступал перед жителями, они выходили в мороз на открытые катки. Никакого снобизма, мол, лед плохой, холодно. Трусова — сильная фигуристка с характером.

(Дмитрий Кузнецов)