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Лайшев: «Тутберидзе — уникальная, даже рядом с ней не могу никого поставить»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о работе Этери Тутберидзе.

«Секрет Тутберидзе в таланте и трудолюбии. Плюс она очень сильный селекционер, умеет разглядеть в спортсменах потенциал. Так же, как и, например, Ирина Винер. Тутберидзе — уникальный тренер на сегодняшний. Даже рядом с ней не могу никого поставить», — приводит слова Лайшева «ВсеПроСпорт».

На чемпионате России по фигурному катанию в Омске золото выиграла ученица Тутберидзе — Аделия Петросян.

Источник: ВсеПроСпорт
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
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