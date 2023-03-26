Латвийская фигуристка высказалась против упора на технику: «Фигурное катание — это шоу, поэтому артистизм важен»

Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» высказалась насчет тенденций в оценке прокатов и новом возрастном цензе.

«Возможно, ультра-си прыжки станут больше фишкой для юниорских стартов. Понятно, что в юном возрасте проще прыгать многооборотные прыжки, но на самом деле и во взрослом возрасте их можно исполнять. Особенно если ты ранее их пробовал, и мы видим примеры. Наверное, во взрослых все же будет меньше четверных, но само катание будет интереснее и насыщеннее. Не будет такого что разгон-заход на прыжок — приземление — новый прыжок. Хочется видеть целостные прокаты.

Ты выходишь на лед для зрителя, а фигурное катание — это шоу. Поэтому артистизм безусловно очень важен. В идеале должно быть больше работы над катанием, чтобы прокаты было интересно смотреть, а не просто считать обороты на элементах и ждать четверные", — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Софья заняла 23-е место.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.