Лакерник заявил, что его не удивляет решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в комментарии «СЭ» отреагировал на решение организации оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Меня это решение не особо удивляет. Там написано, что совет изучит возможности возвращения российских спортсменов. Это абстрактная фраза. Было довольно наивно ожидать возвращения российских спортсменов. ISU терпит убытки? Это вопрос о приоритетах», — сказал Лакерник «СЭ».

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.