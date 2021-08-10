Лакерник высказался об изменениях в правилах отбора в финал юниорской серии «Гран-при»

Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «СЭ» ответил на вопрос, в какой форме будет осуществляться отбор участников в финал юниорской серии ««Гран-при»» по фигурному катанию.

Ранее стало известно о том, что российские участники двух французских этапов юниорского «Гран-при» не смогут попасть в Куршавель на соревнования из-за ужесточения антикоронавирусных правил в регионе. Фигуристы из России выступят на других этапах. Среди заявленных на этап в Куршавеле фигуристов Вероника Жилина и Софья Самоделкина.

«Давайте дождемся хотя бы того момента, когда этапы «Гран-при» пройдут, — сказал Лакерник. — Мы эти вопросы пока еще не обсуждали, есть определенное понимание как это будет устроено, но в деталях мы еще ничего не решили. Совещание совета ISU будет по окончании всех этапов юниорской серии «Гран-при». Мы понимаем, что только по результатам выступлений на «Гран-при» выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому будем искать другие варианты».

Добавим, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что вынужденные отказаться от участия на этапах юниорской серии «Гран-при» в Куршавеле россияне выступят на этапах в Словении и Красноярске.