Лакерник — об Александре Горшкове: «Он был человеком, который все в фигурном катании принимал близко к сердцу»

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, каким ему запомнился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Он глубоко знал фигурное катание. Александр Георгевич мне запомнился человеком, который был прекрасным спортсменом, олимпийским чемпионом и сильным спортивным руководителем. Он был человеком, который, наверное, все в фигурном катании принимал близко к сердцу», — цитирует Лакерника Metaratings.ru.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.