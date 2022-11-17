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Сегодня, 11:58

Лакерник — об Александре Горшкове: «Он был человеком, который все в фигурном катании принимал близко к сердцу»

Алина Савинова
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Александр Лакерник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, каким ему запомнился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Он глубоко знал фигурное катание. Александр Георгевич мне запомнился человеком, который был прекрасным спортсменом, олимпийским чемпионом и сильным спортивным руководителем. Он был человеком, который, наверное, все в фигурном катании принимал близко к сердцу», — цитирует Лакерника Metaratings.ru.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/lakernik-gorshkov-gluboko-znal-figurnoe-katanie-vsye-prinimal-blizko-k-serdtsu-1415480/
Фигурное катание
Александр Лакерник
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