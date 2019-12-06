Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал судейство на этапах «Гран-при». Ранее руководители Федерации фигурного катании на коньках России направили письмо в техком ISU в начале ноября по поводу судейства в отношении российских спортсменок.

— Был этап в Саппоро, потом финал, и я пока не вижу проблем, — приводит ТАСС слова Лакерника. — Техком письмо рассматривает, и я, пока он не ответил, могу высказать одну мысль — имеется серия соревнований, она называется «Гран-при», и судиться она должна одинаково. А не так, что одно судится более жестко, другое — более мягко. Эту проблему надо изучить, подход в судействе должен быть одинаковый.

Судьям система понравилась сразу, но она предполагает качественное судейство. Она работает, только когда судьи судят грамотно