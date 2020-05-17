Квителашвили охарактеризовал Тутберидзе тремя словами

Бронзовый призер чемпионата Европы в мужском одиночном катании Морис Квителашвили дал характеристику своему тренеру Этери Тутберидзе. Грузинский фигурист завоевал бронзу чемпионата Европы-2020, уступив двум россиянам — Дмитрию Алиеву и Артуру Даниеляну.

— Сильный, справедливый, строгий, — цитирует «РИА эфир» Квителашвили. — Я давно уже у Этери Георгиевны, именно этими прилагательными и можно ее охарактеризовать.