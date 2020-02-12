Куракова и рассказывавшая о «правильном допинге» Шаботова примут участие в чемпионате мира среди юниоров

На официальном сайте ISU появился официальный список участников чемпионата мира среди юниоров, который пройдет в Таллине с 2 по 8 марта. Примечательно, что в соревнованиях девушек примет участие сразу несколько участниц взрослого чемпионата Европы, в их числе: 17-летняя ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, (11 место на ЧЕ) и 16-летняя представительница Азербайджана Екатерина Рябова (6-е место на ЧЕ).

Также в турнире примет участие выступающая с этого сезона за Украину 14-летняя Анастасия Шаботова, которая стала победительницей взрослого чемпионата Украины.

В январе прошлого года Шаботова в ходе прямого эфира с болельщиками в Instagram заявила, что для выступлений на стабильном уровне необходимо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что фигуристки, занимающиеся на катке «Хрустальный», также его употребляют. Спустя время Шаботова назвала свои слова глупостью, однако история получилась резонансной и позже фигуристка приняла решение о смене спортивного гражданства.